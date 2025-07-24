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%90 من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه

ك
أرشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 12:54 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن 90% من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه.

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وأوضح أن المنظمة مصممة على البقاء في قطاع غزة، داعيا إلى حماية أطقم المنظمة والوكالات الأممية.

 
 
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