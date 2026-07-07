91 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح

وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا، إذ جرى تجميعهم في مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في خان يونس، قبل نقلهم ومرافقتهم إلى نقطة العبور ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية المعتمدة.
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