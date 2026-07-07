91 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، عبر معبر رفح البري.

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