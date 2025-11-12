الأربعاء 2025-11-12 03:22 م
 

920 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الأربعاء، 12-11-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس، إن 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
