920 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وقالت محافظة القدس، إن 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة
-
وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي
-
الاحتلال يطلق النار داخل مخيم طولكرم
-
القناة الـ12 الإسرائيلية: أزمة مقاتلي رفح في طريقها للحل
-
الاحتلال ينفذ عملية نسف شرق مدينة خان يونس
-
استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس
-
إصابة سائق فلسطيني باعتداء المستوطنين في القدس
-
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة