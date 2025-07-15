93 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
ولفتت الوزارة إلى أن 6 شهداء و29 جريحًا من منتظري المساعدات وصلوا المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا منتظري المساعدات إلى 844 شهيدًا، وأكثر من 5604 جرحى.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 58479 شهيدًا و139355 جريحًا، من بينهم 7656 شهيدًا و27314 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
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