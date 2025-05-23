الجمعة 2025-05-23 04:14 م
 

%94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-05-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-   كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة دمّرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل.

وأكدت أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن.
 
gnews

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