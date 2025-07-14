95 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 95 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الأحد.

اضافة اعلان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر مستهدفاً بغاراته الجوية وقصفه المدفعي مختلف أنحاء القطاع.