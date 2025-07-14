الإثنين 2025-07-14 06:58 ص
 

95 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الإثنين، 14-07-2025 05:25 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 95 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الأحد.

اضافة اعلان

 

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر مستهدفاً بغاراته الجوية وقصفه المدفعي مختلف أنحاء القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

خبز

أخبار محلية دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل

تعبيرية

منوعات 100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!

ارشيفية

عربي ودولي إقليم كردستان العراق يعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

غزة

فلسطين قصف مدفعي وإطلاق نار غربي خان يونس

جامعة اليرموك

وظائف اعلان صادر عن جامعة اليرموك

غزة

فلسطين 95 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة