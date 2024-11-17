96 شهيدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة بينهم 72 في بيت لاهيا

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم إلى 96 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع. اضافة اعلان





وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.



وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الإسرائيلية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب).



وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.

