الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الإثنين، 01-09-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيا وإصابة 404 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا.
 
 
