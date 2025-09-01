98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة

01:59 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيا وإصابة 404 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا.