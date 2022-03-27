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الأحد، 27-03-2022 10:12 ص

أبو حماد: انخفاض الحرارة والصقيع وراء ارتفاع الأسعار

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الوكيل الإخباري - كشف نقيب نقابة مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أسباب ارتفاع الخضار في الأسواق المحلية.

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وقال أبو حماد عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأسعار يعود لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال شهر آذار الجاري وتشكل الصقيع.

 

وأوضح أنه لا تأثير بشري على ارتفاع الأسعار وأن الارتفاع سببه درجات الحرارة المتدنية فقط.

 

وأضاف أن برودة الطقس أثرت على نمو الزراعات المحمية داخل البيوت البلاستيكية فيما ضربت موجات الصقيع الزراعات المكشوفة وأتلفتها مما أثر على كميات الإنتاج التي انخفضت بنحو 40%.

 

وأشار أبو حماد إلى أن كميات الخيار التي كانت ترد إلى السوق المركزي تصل إلى 240-300 طن فيما انخفضت مؤخرا إلى 80-100 طن، حيث كان العرض أقل من الطلب وهو ما رفع الأسعار بشكل كبير.

 

وبيّن أن البيع في السوق المركزي يعتمد على العرض والطلب، وكلما كان العرض أكثر من الطلب فإن الأسعار تنخفض بشكل كبير.

 

وتابع أن كميات الإنتاج ستعاود الارتفاع مجددا مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

ودعا أبو حماد وزارة الصناعة والتجارة إلى مراقبة الأسواق بشكل دوري، والابتعاد عن وضع سقوف سعرية للخضار والفواكه، لافتا إلى أن تحديد سقوف سعرية قد يضر بالمزارعين والتجار الذين قد يشترون البضائع بأسعار أعلى من المحدد مما يسبب خسائر لهم.

 

وكان مواطنون أبدوا استيائهم من ارتفاع أسعار الخضار وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك مثل أصناف البندورة والخيار والباذنجان. والتي تجاوز سعرها دينارا للكيلو الواحد. 

 




 

 


 

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