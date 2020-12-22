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الثلاثاء، 22-12-2020 09:48 ص

أردنيات في المغرب يناشدن وزارة التعليم العالي

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الوكيل الإخباري - خاص شكا أهالي مجموعة من الطالبات الأردنيات في المغرب، اليوم الثلاثاء، من عدم توفر السكن لهن منذ 3 أشهر.

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وقال والد طالبة من أصل 5 يتواجدن في المغرب، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، إن ابنته تبحث منذ 3 أشهر عن سكن لها هي وزميلاتها، وسط وعود من وزارة التعليم العالي بتأمينه، لكن دون جدوى.

 

وأضاف أن ابنته مبتعثه عن طريق وزارة التعليم العالي لدراسة الطب في دولة المغرب، وكان من المفترض أن تؤمن بسكن عند وصولها وهذا ما لم يحدث.

 

من جانبه، قال مدير مديرية البعثات الدكتور أحمد القضاة، إنه بسبب جائحة كورونا تم ترحيل الطلبة من مدينة طنجة إلى العاصمة الرباط لتأمينهن بسكن آخر.

 

وأضاف لـ" برنامج الوكيل"، أن الطلبة الأردنيين متاح لهم السكن الدولي في الرباط، وفق ما أكد الملحق الثقافي في السفارة المغربية بعمان للدكتور القضاة.

 

وأشار إلى أن الحكومة المغربية وعدت بتعويض الطلبة عن تكاليف السفر والتنقل جراء إغلاق السكن المخصص لهم في طنجة. 

 

 


 




 

 


 

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