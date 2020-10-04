أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون الإعلامي محمّد الوكيل ، الوقوف على سبب عدم حصولهم على المعونات المالية من خلال صندوق المعونة الوطنية ، بالرغم من استيفائهم الشروط الخاصة بذلك .

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وعبّر مواطنون ، الأحد ، من خلال منبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" عن استيائهم ، حيال ذلك ، بالرغم من حاجتهم الماسة لتلك المعونات.

وتعدّدت الشكاوى ، بهذا الخصوص ، حيث انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية ، التي تناشد صندوق المعونة، الإجابة على تساؤلات كثيرين ، ممن لم يحصلوا على الدعم التكميلي، دعم الخبز ، ودعم عمّال المياومة ، الأمر الذي زاد من التبعات المالية عليهم ، حيث أنهم كانوا قد أبدوا ارتياحهم حيال الآليــة الحكوميــة ، للتخفيف من وطأة الحــاجة التي يعيشونها خاصّة في ظلّ أزمة كورونا.

وتعهّد الإعلامي الوكيل ، الإجابة على تلك التساؤلات في حلقة غد الإثنين من "برنامج الوكيل".

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