أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الوكيل الإخباري - طالب مواطن أردني يقطن في المملكة العربية السعودية ، بالوقوف على الاشتراطات الخاصة للقادمين إلى الأردن ، وفق المنصة الخاصة بذلك، والتي وصفها بـ"الصعبة" .

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ولفت المواطن ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الاشتراطات تتضمن تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كورونا، أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمعبر الأردني.



وطالب بإعادة النظر في الأمر ، حيث استياء الأردنيين المتواجدين في السعودية ، حيال تلك الاشتراطات، على حدّ قوله للإعلامي محمد الوكيل.

يُشار أن الاشتراطات نصّت " على الرّاغبين بالقدوم إلى الأردن من السعودية من غير الحالات أعلاه بما فيه من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر على الحدود الأردنية، تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً، وفيما يتعلق بالسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن".