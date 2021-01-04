أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أردني من أوكرانيا الحكومة ، من أجل نقل والدته إلى الأردن ، نتيجة لوضعها الصحي الذي تعاني منه ، بعد إصابتها بفيروس كورونا ، الأمر الذي تسبّب بتبعات صحية تعاني منها .

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وأشار المواطن ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، و الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن والدته وبعد أن تماثلت للشفاء من الفيروس ، اتضح أن ذلك أثّـــر على عمل القلب والكلى لديها، وفق تقارير طبية .

وبين أن والدته تتواجد في المنزل ، حيث أنها تحت جهاز التنفس الاصطناعي، ما يزيد من وطأة معاناتها .

ومن جهته أكد الإعلامي محمد الوكيل ، على متابعته للأمر ، حيث سيتم التواصل مع المعنيين ، في سبيل إخلاء المواطنة إلى الأردن ، لغايات استكمال العلاج .

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