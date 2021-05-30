الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 08:32 ص

رسالة إلى السائقين

أزمات سير خانقة في مناطق بالمملكة

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أزمة سير خانقة في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - خصّص "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الأحد ، مساحة من الوقت ، للاستقبال الرسائل الصوتية للمواطنين ، للوقوف على الأزمات المرورية ، التي تشهدها عددا من مناطق المملكة .

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ولفت الإعلامي محمد الوكيل، أن سبب الأزمات نتيجة لإعادة العمل بساعات الدوام الرسمي للقطاع الحكومي ، وعدد من المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص ، بعد قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

 

وجاء في القرار "إعادة العمل بساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين بين السّاعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتّى السّاعة الثالثة والنصف مساءً، ابتداءً من صباح اليوم الأحد، الموافق للثلاثين من شهر أيّار/مايو".

 

وطالب الإعلامي الوكيل المواطنين ، بضرورة توخّي الحيطة والحذر عند القيادة ، والالتزام بمسافات التتابع ، نتيجة للأزمات الخانقة ساعات الصباح الباكر ، والالتزام بقواعد السلامة المرورية .

 

 

 




 

 


 

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