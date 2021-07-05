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الإثنين، 05-07-2021 08:43 ص

أزمة خانقة في شارع الاستقلال والسير : اعتيادية

كم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تلقّى "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، الاثنين، العديد من الرسائل الصوتية ، حول وجود أزمة مرورية خانقة في شارع الاستقلال بالعاصمة عمان، ما أدى إلى استياء المواطنين .

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الإعلامي محمّد الوكيل ، لفت من خلال تصريح رئيس شعبة سير العاصمة في إدارة السير المركزية ، العقيد رائد العساف ، أن الأزمة "اعتيادية" ، نتيجة لعودة عمل القطاع العام بنسبة 100% ، وفق المرحلة الثانية للخطة الحكومية ، عقب تحسّن الوضع الوبائي .

 

وطمأن الإعلامي الوكيل ، المواطنين بعدم وجود حادث سير ، مطالبا بتوخّي الحيطة والحذر عند القيادة .

 

 




 

 


 

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