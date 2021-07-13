أكثر من 700 ألف مسجل على المنصة لم يتلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - طالب الإعلامي محمد الوكيل ، الثلاثاء ، وزارة الصحة ، بالعمل على إعطاء لقاح مضاد كورونا للمسجّلين عبر منصّة الخاصة ، من أجل الإسراع في وتيرة إعطائه في ظل التخوّف من موجة جديدة من كورونا ، وفق تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس هواري .

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جاء ذلك ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، وقد لفت الإعلامي الوكيل أن أكثر من (700) ألف مسجّل على المنصة ينتظرون دورهم لغايات أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن هنالك العديد من الأشخاص الذين يندرجون تحت مظلة الفئات المستحقة ، لم يأخذوا اللقاح ، بالرغم من تسجيلهم على المنصة .

وشدّد على ضرورة الإسراع في وتيرة أخذ اللقاح ، لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ، حيث ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية.