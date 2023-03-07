أكثر من 800 مشارك لغاية الآن في المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية الذي ينطلق اليوم

الوكيل الإخباري - رصد

قال الناطق الإعلامي باسم مؤتمر الخدمات الطبية الملكية العاشر العميد الطبيب ماهر المعايطة إن عدد المسجلين والمشاركين في المؤتمر الذي ينطلق اليوم الثلاثاء تحت الرعاية الملكية السامية، في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بلغ 800 مشارك لغاية الآن.

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء أنه سيقام معرض طبي بمشاركة أكثر من 40 شركة طبية وغير طبية لدعم الدواء المحلي والسياحة العلاجية واستقطاب عدد كبير من الوفود والشركات العالمية.



ونوه أنه أقيم مع بدء المؤتمر 50 ورشة عملية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، عالجت نحو 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية فيما يشهد المؤتمر في يومه الرابع، تمرين إخلاء طبي في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).



ولفت أنه سيتم ترتيب رحلات سياحية للوفود الطبية القادمة من خارج الأردن وذلك لتشجيع السياحة العلاجية في الأردن.



علماً أن عدد محاضرات المؤتمر إلى 450 محاضرة في 100 جلسة علمية بوجود عدد هائل من المتحدثين والذي وصل إلى أكثر من 200 متحدث، منهم 85 متحدثاً دولياً وذلك في ظل وجود أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية مشاركة، مما سينعكس بالفائدة على القطاع الصحي الأردني بشكل عام.

