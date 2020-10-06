أمام شركة الكهرباء .. أسلاك بين الأشجار بمأدبا- صور

الوكيل الإخباري- عملا بالمسؤولية المجتمعية ، وحرصا على سلامة المواطنين ، بثّ مواطن شكواه ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، التي تتمثّل بوجود أسلاك كهرباء بين اغصان الأشجار .

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وأرسل المواطن، الثلاثاء ، صورا ، لأشجار في الطريق المؤدي الى جبل نيبو التابع لمحافظة مأدبا ، يتضح من خلالها تواجد الأسلاك ، ما يُشكل خطــرا على مرتادي المنطقة - أسفل الخبـر- .

ومن جهته ، ناشد الإعلامي محمّد الوكيل، شركة الكهرباء الأردنية ، بضرورة الوقوف عند هذه المشكلة ، عملا بالمهنيّة .











