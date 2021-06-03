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الخميس، 03-06-2021 10:04 ص

طبيب واحد يعمل في 3 مراكز صحية

أمام وزير الصحة .. جرش تعاني من نقص في الأطباء

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - بثّ الدكتور علي العياصرة ، والذي يعمل في محافظة جرش ، شكواه عبر "برنامج الوكيل، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا".

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مفاد الشكوى ، التي استوقفت الإعلامي محمد الوكيل ، تحدّثت عن نقص واضح من الأطباء في المراكز الصحية بجرش .

 

وأشار العياصرة إلى أنه ومنذ سنتين تم تعيين نحو 8 أطباء في المحافظة ، مبيّنا ان الطبيب الواحد يعمل في 3 مراكز صحية ، ما يسبب الإرهاق الجسدي والنفسي للأطباء ، على وقع انتظار كثير من الأطباء تعيينهم .

 

"تم التواصل مع وزارة الصحة في هذا الشأن ، نتيجة لحاجة المحافظة الملحة للأطباء"، وفق العياصرة ، الذي عبّر عن استيائه حيال افتقار المراكز الصحية في جرش للأطباء أمام عدد كبير من المراجعين.

 

 

 




 

 


 

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