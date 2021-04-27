أمين عام الصحة : جميع اللقاحات آمنة ونطمئن الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة ، الدكتور محمود زريقات ، أن الوضع الوبائي يتحسّن .

اضافة اعلان



وشدّد زريقات ، خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، على أهمية الإجراءات الوقائية لمتع انتشار الوباء في المملكة .

وعن السلالة المتحورة الهندية ، أوضح أن هنالك خطوات حكومية ، بشأن القادمين من الهند ، وقال " قد تتسرب الإصابات بالمتحور ، ولدينا إجراءات صارمة بشان المعابر والمطارات منعا من إصابات بع في الأردن ".

ووجّه زريقات رسالته إلى الأردنيين بأهمية التطعيم ، مشيرا أن نسبة الإقبال عليه -التطعيم - تجاوزت الـ90% ، وزاد "مستمرون في حملة التطعيم" .

وبين أن التطعيم المجاني في المستشفيات الخاصة ، يتم تغطيته من قبل الحكومة ، دعما للنظام الصحي لمواجهة كورونا .

وتابع " نطمح أن يرتفع عن المقبلين على اللقاح في اليوم عن 100 ألف مواطن يوميا من اجل صيف آمن ".

وطمأن زريقات الأردنيين بشأن اللقاحات "لا يوجد أعراض جانبية شديدة ، بل أعراض بسيطة مُحتملة ، ولا يوجد وفيات أو أعراض شديدة لمتلقي اللقاحات ضد كورونا في الأردن".

وأردف قائلا " المطاعيم المتوفرة آمنة وفعالة ، ولا داعي للتخوّف" .

وبشأن مطعوم "أسترازينيكا" ، يفضل أن تزيد بين الجرعة الأولى والثانية عن (6) أسابيع وفق دراسات عالمية.