الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 08:47 ص

إجراءات لمنع وصول السلالة المتحورة الهندية

أمين عام الصحة : جميع اللقاحات آمنة ونطمئن الأردنيين

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الدكتور محمود زريقات


الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة ، الدكتور محمود زريقات ، أن الوضع الوبائي يتحسّن .

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وشدّد زريقات ، خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، على أهمية الإجراءات الوقائية لمتع انتشار الوباء في المملكة .

 

وعن السلالة المتحورة الهندية ، أوضح أن هنالك خطوات حكومية ، بشأن القادمين من الهند ، وقال " قد تتسرب الإصابات بالمتحور ، ولدينا إجراءات صارمة بشان المعابر والمطارات منعا من إصابات بع في الأردن ".

 

ووجّه زريقات رسالته إلى الأردنيين بأهمية التطعيم ، مشيرا أن نسبة الإقبال عليه -التطعيم -  تجاوزت الـ90% ، وزاد "مستمرون في حملة التطعيم" .

 

وبين أن التطعيم المجاني في المستشفيات الخاصة ، يتم تغطيته من قبل الحكومة ، دعما للنظام الصحي لمواجهة كورونا .

 

وتابع " نطمح أن يرتفع عن المقبلين على اللقاح في اليوم عن 100 ألف مواطن يوميا من اجل صيف آمن ".

 

وطمأن زريقات الأردنيين بشأن اللقاحات "لا يوجد أعراض جانبية شديدة ، بل أعراض بسيطة مُحتملة ، ولا يوجد وفيات أو أعراض شديدة لمتلقي اللقاحات ضد كورونا في الأردن".

 

وأردف قائلا " المطاعيم المتوفرة آمنة وفعالة ، ولا داعي للتخوّف" .

 

وبشأن مطعوم "أسترازينيكا" ، يفضل أن تزيد  بين الجرعة الأولى والثانية عن (6) أسابيع وفق دراسات عالمية. 

 

 

 




 

 


 

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