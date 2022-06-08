أم تناشد بتسجيل ابنتها بمدرسة خاصة ومدارس المدار تستجيب

الوكيل الإخباري -

ناشدت والدة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تسجيلها في إحدى المدارس الخاصة في منطقة البيادر وذلك بعد رفض مدراسة تسجيلها بسبب معاناتها من إعاقة حركية .

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وقالت والدة الطفلة اليوم الاربعاء في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن عدد من المدارس اشترطت تسجيل ابنتها وجود معلمة ملازمة لها خلال وقت الدوام .



بدوره أكد مدير عام مدارس المدار الدولية الدكتور محمد إبزاخ قبول الطفلة في مدارس المدار منوها أنه سيتم توفير المساعدة للطفلة لتسهيل الحركة عليها.



من ناحية أخرى أشارت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال ابو ردن أن التربية مستمرة بتطبيق برنامج التعليم المدمج في المدارس الحكومية والخاصة .



وأكدت أن إدارة التعليم الخاص لديها قائمة بالمدارس الخاصة التي توفر متطلبات قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مصاعد ، ومرافق ، ودورات مياه تنسجم مع أصحاب الإعاقات الحركية ، مؤكدة على اهمية مراجعة أولياء الأمور لإدارة التعليم الخاص للاستعلام عن هذه المدارس.

