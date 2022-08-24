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الأربعاء، 24-08-2022 09:44 ص

أولياء أمور يشتكون من صعوبة تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية

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الوكيل الاخباري - رصد
اشتكى أولياء أمور من صعوبة تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية وذلك مع اقتراب بدء دوام الطلبة .

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وقال أولياء أمور اليوم الأربعاء لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن تكاليف رسوم المدارس الخاصة أرهقتهم مطالبين بسهولة نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومة.


و نوهوا أنه يتم تسجيل أبنائهم على قوائم الاحتياط في المدارس مشيرين أن تبرير مدراء التربية يكون أن المدارس وصلت إلى طاقتها الاستيعابية .


من جهتها قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات في تصريحات سابقة، إن 7500 طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية حتى الآن.


وأضافت أن عدد الطلبة على قوائم الاحتياط للنقل نحو 10000 طالب وطالبة، مبينة أن الوزارة ربما تلجأ للفترة المسائية لاستيعابهم.


ويبدأ العام الدراسي 2022/2023، يوم الأربعاء 31 آب/أغسطس







 




 

 


 

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