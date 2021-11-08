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الإثنين، 08-11-2021 08:29 ص

إدارة الأزمات : صافرات إنذار اليوم الإثنين في المملكة لبدء تمرين درب الأمان الوهمي

إدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تبدأ اليوم الاثنين الثامن من تشرين الثاني، فعاليات التمرين الوطني "درب الأمان" وسيتم إطلاق صافرات إنذار لتحذير المواطنين بأنه تمرينا وهميا و الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المملكة وفق نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي.

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وأشار الزعبي عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أن تنفيذ الفعاليات التدريبية سيكون مع  مختلف الأجهزة والمؤسسات، اضافة إلى تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.


وأكد أن التمرين يهدف إلى التدريب على التعامل مع الأحوال الجوية وانقطاع الكهرباء والإنترنت ومشكلات أخرى قد تتعرض لها المملكة منوها إلى أنه سيستمر حتى مساء الأربعاء من هذا الأسبوع، محاكاة لأحداث متنوعة في مناطق داخل  العاصمة عمان وضواحيها ومحافظات اربد والكرك والعقبة، إضافة إلى وادي الموجب، والبترا.


 




 

 


 

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