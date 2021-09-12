إدارة الأزمات : 88% من وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد حاتم الزعبي ، ان الوضع الوبائي مستقر في المملكة .

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وأشار الزعبي الأحد في حديث للإعلامي محمد الوكيل ، إلى أهمية التوجه إلى تطعيم طلبة المدارس للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة .

وأوضح عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن 88% من وفيات كورونا في المملكة تعود لغير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبين العميد الزعبي دور الحكومة من خلال إجراءاتها للتخلص من الجائحة ، والتخلص من الإغلاقات التي باتت تؤرق الأردنيين نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس بداية الجائحة.

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