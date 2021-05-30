الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 08:48 ص

بين حافلة ركاب ومركبة خصوصي

إصابات إثر حادث تصادم على طريق إربد/ عمان - صور

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الوكيل الإخباري - أكد ضابط عمليات ادارة الدوريات الخارجية في مديريةالأمن العام ملازم أول مهدي الحمود، أن طريق إربد/عمان يشهد أزمة مرورية خانقة ، منذ ساعات الصباح الباكر.

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ولفت الحمود ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن هنالك حادث سير بين حافلة ركاب عمومية ، ومركبة خصوصي ما قبل جسر البقعة باتجاه عمان .

 

وأشار للإعلامي محمد الوكيل ، أنّه نتج عن الحادث 7 إصابات من بينها 6 إصابات لمواطنين في الحافلة ، أما الإصابة السابعة تعود لسائق المركبة الخصوصي، منوّها أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات .

 

" تم التعامل مع 4 حوادث مرورية نتيجة لتتابع المركبات على طريق إربد/عمان ، وتتواجد كوادر من الأمن العام ، للحيلولة دون إعاقة الحركة على طريق إربد /عمان " ، وفق الحمود ، الذي ناشد المواطنين ، بأهمية الالتزام بالقيادة السليمة ، وعدم استخدام الهواتف النقالة ، والعمل على الالتزام بالتباعد بين المركبات.

 

وقام مواطن بإرسال صور لـ"برنامج الوكيل"، لأحد الحوادث على طريق إربد /عمان ، 






 

 


 




 

 


 

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