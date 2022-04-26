ابو البصل لـ الوكيل : موعد ليلة القدر سيختلف بين الدول العربية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الأوقاف الاسبق الدكتور عبد الناصر أبو البصل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتحري ليلة القدر في الايام العشر الاواخر من شهر رمضان دون تحديد موعدها .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الثلاثاء ، ان الافضل ان يقيم المسلم العشر الاواخر من رمضان المبارك حتى يكسب اجر ليلة القدر ، مشيراً ان ليلة القدر هي ليلة واحدة فقط من العشر الاواخر الوترية في رمضان .



وبين ان موعد ليلة القدر سيختلف بين الدول العربية لاختلاف موعد اعلان شهر رمضان المبارك ، ويجب ان يعمل الناس على اجر ليلة القدر خلال هذه الايام جميعها لنيل رضى الله سبحان وتعالى .



واكد ابو البصل ان زكاة الفطر فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مرتبطة بالصيام ، وهي للفقراء حتى يكونوا اغنياء يوم العيد .



واشار ان زكاة المال تجوز في جميع الاوقات ولها فضل في رمضان حيث تتضاعف الحسنات ، ويجوز اعطائها للاقربون ، فيما لا تعطى لمن يجب على المسلم دفع نفقته ، مثل الوالدين .



وبين ان الصدقة تداوي المرضى وهناك معاني عديدة لها وهي عبادة متعدية لنفع الاخرين ويحبها الله سبحان وتعالى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اجود الناس في رمضان .



و اضاف ان الصدقة في رمضان تتضاعف فيها الحسنات ، والانسان الذي يحسن التجارة مع الله يخرج الصدقة في رمضان لتتضاعف الحسنات ، مبينا ان الصدقة تساعد في شفاء المريض وشفاء النفس والله يحب الصادق المتصدق حيث يقترب من الله .



واكد ابو البصل على ضرورة صدقة السر ، مشيرا ان بعض الصدقات يجب ان تكون معلنة من قبل مؤسسات من اجل حث الناس عليها وتذكيرهم بها .



واكد ان عيد الفطر حكم شرعي وهو احتفاء وفرحة للصائم لانه ادى الركن الثاني من الاسلام ، والامر الاخر ان العيد في فرحته تحتفي فيه الامة بنزول القران الكريم الذي بدأ نزوله في شهر رمضان المبارك .



ومن واجبات الاحتفاء بالعيد وفق ابو البصل ، صلاة العيد ، والفطر فلا يجوز ان يصوم المسلم في هذا اليوم ويذهب للصلاة والتكبير ، ويجب التوسعة على الاولاد بالملابس الجديدة والتزاور بين الاقارب في يوم العيد والمسارعة في ايصال صدقة عيد الفطر قبل موعد صلاة العيد .

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