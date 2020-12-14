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الإثنين، 14-12-2020 01:45 م

مساحة واسعة من البرنامج لتكون قصته عبرة

اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

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الإعلامي محمد الوكيل


الوكيل الإخباري - اتصال مؤثر من ثلاثيني يعمل "سائق تكسي " عبر برنامج الوكيل" ، الإثنين ، كان له أطيب الأثر على الأردنيين ، لكونه سلك طريق الصواب ، بعيدا عن الأسبقيات التي كانت طريقـه في السابق .

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الإعلامي محمد الوكيل ، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، خصّص مساحة واسعة من حلقة اليوم ، لتكون قصة الشاب رسالة واضحة للأردنيين ، وعبرة ، يُجدر الأخذ بها، لكسب المال الحلال ، بعيدا عن الطريق الذي يغضب الله سبحانه وتعالى .

 

التسجيل الصوتي المرفق بالمادة ، يظهر من خلاله مدى فرحة هذا المواطن ، بالعمل بعرق جبينه لتوفير لقمة عيش كريمة لعائلته ، ليبارك الله في رزقه .

 

وقال " كل واحد عنده مخافة الله يرجع للطريق الصحيح ، وربنا ما بنسى حدا ، وما زلت بدفع ثمن خطئي ".

 

يذكر أن المواطن ، تواصل مع "برنامج الوكيل" ، للوقوف على حالته ، ومساعدته ماديا ، الأمر الذي أدى إلى تعاطف الأردنيين معه ، وتقديم المساعدات المادية له ، في زمن قياسي،  ووجه رسالته لكل من يستمع للبرنامج.

 



 




 

 


 

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