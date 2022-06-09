اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية اليوم.. والفرق الأردنية تتصدر

الوكيل الإخباري - تصوير: نادر أبو حية

أكد مدير عمليات مسابقة المحارب السنوية، ومدير دائرة تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC، مقدم ركن متقاعد ناصر عربيات أن الفرق الأردنية حققت مراكز متقدمة في المسابقة.

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وقال عربيات، خلال استضافته عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا"، اليوم الخميس، إن 5 فرق أردنية من أصل 6 فرق شاركت حلّت ضمن أفضل 10 فرق.

وأضاف أن كامل الفعاليات ستنتهي ظهر اليوم، بفعالية "تحدي الملك" وهي الأصعب على الإطلاق من المستوى الرابع وبـ400 نقطة.

وأشار عربيات إلى أن التحدي يتضمن 9 محطات من بينها 7 محطات رماية، ومحطتين تجاوز الحواجز.

وأوضح أن فريق الحرس الملكي يتصدر الآن بفارق 50-60 نقطة عن فريق سلطنة عُمان، فيما حل بالمركز الثالث فريق دولة قطر بفارق بسيط عن المركز الثاني.

ولفت إلى أن حفل الختام سيكون الساعة 7:30 مساءً، فيما سيتم الإعلان عن عن كافة النتائج للفرق المشاركة الساعة 8 مساءً.