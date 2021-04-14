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الأربعاء، 14-04-2021 09:38 ص

اتصالات انهالت على "برنامج الوكيل"

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

دك
توضيحية


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون مُجدّدا وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، بالوقوف على أسعار الدواجن ، التي أصبحت تشهد ارتفاعا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية ، تزامنا مع الشهر الفضيل.

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وتلقّى الإعلامي محمد الوكيل، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحّة الأردنية "راديو هلا" ، العديد من الاتصالات التي تطالب بمتابعة الأمر .

 

وفي سياق مختلف ، لفت مواطنون ، أن هنالك عددا من المناطق تفتقر للدواجن ، ما أدّى إلى استياء أهالي تلك المناطق.

 

ومن جهته ، ناشد الإعلامي الوكيل الجهات المعنيّة بالوقوف على المشكلة ، حيث بات الأردنيون يشتكون من عدم وجود رقابة حكومية على الأسواق ، ما يؤدي إلى استغلال للمواطنين ، أمام معاناتهم المادية ، خاصّة في ظلّ جائحة كورونا.

 

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