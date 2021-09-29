ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا في الطفيلة

الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل أن محافظة الطفيلة شهدت ارتفاعا في عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، خلال اليومين الماضيين .
ولفت الإعلامي الوكيل الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن تواجد البرنامج في أحد مراكز التطعيم بالمحافظة ساهم في تشجيع أهالي الطفيلة على تلقي اللقاح ، سعيا للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة .
ويستمر "برنامج الوكيل" في زيارة محافظات المملكة ، والاطلاع على مدى إقبال المواطنين على تلقي المطعوم ، للمساهمة في رفع وتيرة التطعيم خلال الفترة الراهنة .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة