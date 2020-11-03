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الثلاثاء، 03-11-2020 12:15 م

لمنع انتشار كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

امن


الوكيل الإخباري - عبّر مواطنون ، الثلاثاء ، عن ارتيــاحهم حيال الحملات الأمنيّة ، التي غايتها تكثيف الرقابة على مدى التزام المواطنين بأوامــر الدفاع (11) ، حيث ارتداء الكمّامات ، والعمــل بالتباعد الجسدي ، من أجل منع تفشّي كورونا .

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جاء ذلك عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أشار عدد منهم ان التخوّف من تلك الحملات حدا بالمواطنين الالتزام بالكمّامة ، تحسّبا من تحرير مخالفة أو دفع غرامة مادية ، بحسب القـــانون المعمول به .

 

أردنيون ، أشادوا بالتزام كثيريـــن بأوامر الدفاع في ظلّ تفشيّ كورونا ، وآخرون عبّروا عن امتعاضهم ، حيال استهتار مواطنين بذلك ، ما يكلّفهم صحتهم وسلامتهم ، وصحة آخــرين .

 

ولفت كثيرون للإعلامي محمد الوكيل ، أن العقوبات الرادعة تساهم في التخفيف من وطأة الفيروس ، حيث أن هنالك من يحرص على ارتداء الكمامة ، حتى لا يتم تغريمه ، ما يجعله ملتزما بها.

 

وعلى ضوء تساؤلات حطّـت على مكاتب "برنامج الوكيل" ، حول الغرامة لمخالفي أوامر الدفاع (11) ، فقد لفت الإعلامي الوكيل من منطلق التذكير بها  ، أنه : 

يعاقب كل من يخالف هذه التعليمات من الأفراد بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.


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