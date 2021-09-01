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استمرار العمل بالحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الأربعاء، 01-09-2021 08:40 ص

استمرار العمل بالحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

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الوكيل الإخباري - أكدت هيئة تنظيم النقل البري ، استمرار العمل بالبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل النقل العام ، نتيجة لجائحة كورونا، واستمرار وضع الحاجز البلاستيكي بين السائق والمواطن .

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جاء ذلك على ضوء ما ورد من تساؤلات من قبل سائقي النقل العام الأربعاء  لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" .

 

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل الهيئة بإعادة النظر بالأمر والتخلي عن الحاجز البلاستيكي نتيجة لاستكمال فتح القطاعات في المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، مشدّدا على أهمية العمل بأوامر الدفاع للحفاظ على الوضع الوبائي في المملكة .

 

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