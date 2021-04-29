استياء من تخلف أكثر من 200 ألف مواطن عن تلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري ، حول تخلّف أكثر من (200) ألف مواطن عن موعدهم لتلقي لقاح كورونا ، فقد عبّر الإعلامي محمّد الوكيل عن استيائه حيال ذلك ، داعيا إلى أهمية تلقي المطعوم.

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وبين الإعلامي الوكيل ، الخميس ، عبر " برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الرقم يعتبر "كبيرا" ، متسائلا عن السبب الذي يؤدي بالمواطنين التراجع عن أخذ اللقاح ، بالرغم من تسجيله على المنصة .

ولفت ، أن الوضع الوبائي الراهن ، وعودة الحياة إلى مجاريها يتطلبان تلقي المطعوم ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة ، والتخلّص من الإجراءات التقييدية من جهة أخرى.

وفي سياق تعليقه على أهم محاور المؤتمر الصحفي الحكومي ، بشأن انتقاء المواطنين للقاح ، فقد أوضح الإعلامي الوكيل ، أنه لا يوجد ما يدعي للقلق ، حيث أن جميع أنواع اللقاحات آمنة وفعالة .

وزاد " لم يُسجّل في الأردن أي حالة وفاة او أعراض شديدة بعد تلقي اللقاح ".

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