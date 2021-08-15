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الأحد، 15-08-2021 10:31 ص

استياء من عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة

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الوكيل الإخباري - اشتكت مواطنة من عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة ، الأمر الذي سبّب استياء أولياء الأمور .

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ولفتت المواطنة ، الاحد عبر "برنامج الوكيل"، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " أن الأمر يتطلب الاستعداد التام من قبل وزارة التربية والتعليم لغايات استقبال الطلبة بعد نحو عام ونصف على انقطاع التعليم الوجاهي نتيجة لجائحة كورونا.

 

وفي سياق آخر ، ناشد مواطن سائقي باصات نقل الطلاب ، باتباع قواعد السلامة العامة ، والوقوف أمام منزل الطلبة حفاظا على سلامتهم خاصة فئة الأطفال .

 

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة التحضير اللازم لاستقبال الطلبة ، مشددا على أهمية العمل بالإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة لطلبة المدارس .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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