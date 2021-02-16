الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 16-02-2021 01:20 م

اطلاق مبادرة على الخير اجتمعنا عبر برنامج الوكيل لمساعدة الاسر المحتاجة

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الوكيل الاخباري - سلط الاعلامي محمد الوكيل الضوء اليوم عبر برنامج الوكيل على مبادرة مجتمعية حملت اسم " على الخير اجتمعنا " والتي اطلقتها شركة جوبترول وهي مبادرة سنوية بالتعاون مع تكية ام علي حيث قدم الاعلامي محمد الوكيل الشكر للشركة على هذه المبادرة .

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واعلنت شركة جوبترول هذا العام عبر برنامج الوكيل عن توزيع كوبونات للكاز على الاسر العفيفة .

 

كما تبرعت ادارة سامح مول بمبلغ 1000 دينار اضافة الى 1000 دينار من قبل موظفي سامح مول توزع على شكل كوبونات للكاز توزع على الاسر المحتاجة .

 

كما ساهمت شركة حلويات النجمة بـ 1000 دينار كقيمة كوبونات للكاز يتم توزيعها على الاسر العفيفة . 


 




 

 


 

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