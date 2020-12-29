افتقار شارع المية للإنارة وخطر يحدق بمرتاديه

الوكيل الإخباري - ما زال مسلسل الشكاوى حول انعدام الإنارة في شارع المية بالعاصمة عمان ، مستمرا ، ما يثير قلق واستهجان مرتادي الطريق الحيوي .

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ومن جديد يتلقى "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، اتصالا من قبل مواطن ، الثلاثاء، يناشد من خلاله الجهات المعنية بالعمل على إنارة الطريق في ساعات المساء .

وعبّر المواطن للإعلامي محمد الوكيل عن استيائه حيال ذلك ، حيث أن أعمدة الإنارة متواجدة على طول الطريق ، وجدير أن يتم إنارتها لخطورته خاصة في فصل الشتـاء.

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