الأردنيون يعبرون عن سعادتهم بعودة الطلبة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - عبّر أولياء أمور عن سعادتهم وتفاؤلهم حيال عودة الطلبة إلى المدارس وتلقي التعليم وجاهيا ، بعد انقطاع دام نحو عام ونصف نتيجة لجائحة كورونا .

اضافة اعلان

ولفت مواطنون الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن القرار القاضي بعودة الطلبة إلى المدارس يتطلب توخي الحذر بشأن الإجراءات الصحية من خلال ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي .

وأشار كثير من أولياء الامور للإعلامي محمد الوكيل أن المرحلة بحاجة إلى متابعة مدارس أبنائهم لمعرفة الآلية التي قامت المدرسة بوضعها لطلبتها، وذلك بحسب أعداد طلبتها، خاصة بما يتعلق بنظام التناوب.

اظهار أخبار متعلقة

