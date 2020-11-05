الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

الوكيل الإخباري - حذّر مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة ، الدكتور عبدالمنعم القرالة، المواطنين ، من خطر الانزلاق ، وخطر تدني مدى الرؤية ، على ضوء الحالة الجوية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية .

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وأشار القرالة ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك فرصة لسقوط الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة ، ووصف تلك الهطولات بـ "غير الغزيرة "،مقارنة باليومين الماضيين.

وأوضــح للإعلامي محمّد الوكيل ، أن المملكة بدأت تتأثر يوم أمس الأربعاء ، بمنخفض جوي متمركّـــز فوق جزيرة قبرص .

" كمية الأمطار ممتازة ، و أكثر المناطق التي شهدت هطولات غزيرة ، فهي محافظة السلط ودير علا ، بينما المناطق التي كانت الأقل حظّــا بهطول الأمطار فهي المناطق الجنوبية "، وفق القرالة .

وأضاف " ستبقى المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي ، وستشهد المناطق الشمالية والوسطى هطول أمطار متفرقة بين الحين والآخر خلال اليوم الخميس ، وفي ساعات المساء ، ستضعف فرصة الهطول".

ووجّه القرالة ، رسالة للمواطنين ، والسائقين ، بضرورة توخّي الحيطة والحذر ، تحسّبا من حوادث مرورية ، التي تكثر في فصل الشتاء، داعيا الابتعاد عن الأودية التي تتشّكل من خلالها السيول .



