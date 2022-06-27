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الإثنين، 27-06-2022 09:35 ص

الأمانة: الانتهاء من تجهيز مواقع بيع وذبح الأضاحي خلال أيام

أضحية 1


الوكيل الإخباري - رصد
أكد المدير التنفيذي للأسواق العامة في أمانة عمان الكبرى المهندس عبدالمجيد العدوان أن الأمانة تعمل على تجهيز مواقع بيع وذبح الأضاحي من حيث البنية التحتية وسيتم الانتهاء من التجهيزات خلال الأيام القليلة القادمة .

وأشار في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن الأمانة اعتمدت أطباء بيطريين ومشرفين في كل الموقع في العاصمة لمتابعة الأضاحي قبل وبعد الذبح .

وأضاف العدوان أن جميع مخلفات ذبح الأضاحي في المواقع سيتم التخلص منها بشكل مستمر من خلال سحب المخلفات والرش والتعقيم قبل وبعد الذبح .

كما حددت أمانة عمان مسلخ الماضونة في منطقة أحُد (موقع لذبح الأضاحي فقط) ، ومسلخ أمانة عمان في ماركا (موقع لذبح الأضاحي فقط ) وليس للبيع .

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ويمكن للتجار ومربي الماشية التقديم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة بالدخول على نافذة " تصريح أضاحي" على الرابط التالي : هنا


وكانت أمانة عمان الكبرى حددت 11  موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي في مختلف أنحاء العاصمة.

 




 

 


 

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