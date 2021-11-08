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الإثنين، 08-11-2021 09:13 ص

الأمانة: رصد سلبيات الإشارة بين دوار الداخلية ودوار المدينة ومعالجتها

اشارة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير عمليات المرور في امانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري إن الإشارة الجديدة التي تقع بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية وضعت قبل 48 ساعة وإن الأمانة تعمل على رصد مساوئ ومحاسن الإشارة خلال الفترة الأولى بعد تفعيلها منوها أنه خلال الساعة الواحدة تخرج 400 مركبة من مخرج الإشارة الجديد.

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وأكد الفاعوري اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الهدف من وضع الإشارة هو إتاحة مخرج جديد لمنطقة شميساني للحد من أزمة المنطقة قائلا أنها إشارة ذكية  .


ودعا المواطنين الانتظار لظهور نتائج الإشارة من خلال رصد السلبيات خلال الفترة القادمة مؤكدا على معالجة كل المشكلات التي يواجهها المواطنين .

 

وفيما يتعلق بأزمة السير القادمة من صافوط باتجاه دوار صويلح والجامعة الأردنية، أكد الفاعوري أن الأمانة تدرس العودة إلى ما كان معمولا به في السابق، والمتمثل بإرسال السير إلى إشارة الصناعة ومن ثم الرجوع إلى شارع الجامعة، حيث سيتم إصدار قرار بخصوص هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.


وكان عدد من المواطنين اشتكوا من أزمة خانقة عند مخرج مستشفى التخصصي بعد إعلان إدارة السير السبت عن تفعيل الإشارة الضوئية بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية على مدخل المستشفى التخصصي، بمسرب خروج من المستشفى و ممنوعية الدخول إلّا من بعد الإشارة و الانعطاف يمينا.


 




 

 


 

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