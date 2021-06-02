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الأربعاء، 02-06-2021 11:06 ص

بعد شكوى تسمم طفلة بعد تناولها العصير

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

هوادي


الوكيل الإخباري - أكد مدير الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى ،الدكتور خلدون الهوادي، أن الأمانة تقوم بإجراء حملات تفتيشية لرقابة المنشآت للتأكد من مدى صلاحية المواد الاستهلاكية، تحسّبا من حالات التسمم خاصة في فصل الصيف .

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وبيّن الهوادي ، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك (131) مفتشا يقومون بنحو (700) زيارة مجدولة يوميا ، على المنشآت ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

وأوضح ، أن أمانة عمان الكبرى تكثّف حملاتها الرقابية على المنشآت التي تعنى ببيع الأغذية والعصائر .

 

جاء ذلك ، ردّا على شكوى قام ببثها" سائق تكسي" للإعلامي محمد الوكيل ، أمس الثلاثاء ، بوجود محال للعصائر تضرب عرض الحائط بصحة وسلامة الأردنيين، بعد تسمم طفلة بعد تناولها "العصير" .

 

وقال الهوادي " على ضوء الشكوى ، تم الإيعاز للفرق الرقابية ، لأخذ العينّات من المحل الذي قام ببيعه للطفلة ، وسيًصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم في حال اتضح مخالفته".

 

 




 

 


 

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