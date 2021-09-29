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الأربعاء، 29-09-2021 08:03 ص

الأمانة لـ برنامج الوكيل : طرح عطاء لتخطيط شوارع عمان قريبا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري ، أن الأمانة تعتزم تغيير جميع وحدات الإنارة في كافة الأنفاق بالعاصمة، ذات ديمومة وتوفير للطاقة  .

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وبين الفاعوري الأربعاء لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه سيتم كذلك إنارة الجزر الوسطية والشوارع الفرعية والرئيسية .

 

وأوضح في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أنه سيتم طرح عطاء لإعادة تخطيط الشوارع للعمل على توضيح المسارب أمام حركة السائقين خلال شهر ، من أجل إبراز معالم الطرق والمسارب  .

 

" تم عزل كافة الإشارات الضوئية لاستقبال فصل الشتاء وتلاشي تعطلها خلال سقوط الأمطار،  كما يتم تنظيفها وصيانتها" ، وفق الفاعوري ، الذي أشار إلى أنه يتم العمل على تنظيف مناهل الصرف الصحي بشكل يومي خدمة للمواطنين.

 


 




 

 


 

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