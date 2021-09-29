الأمانة لـ برنامج الوكيل : طرح عطاء لتخطيط شوارع عمان قريبا - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري ، أن الأمانة تعتزم تغيير جميع وحدات الإنارة في كافة الأنفاق بالعاصمة، ذات ديمومة وتوفير للطاقة .

اضافة اعلان

وبين الفاعوري الأربعاء لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه سيتم كذلك إنارة الجزر الوسطية والشوارع الفرعية والرئيسية .

وأوضح في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أنه سيتم طرح عطاء لإعادة تخطيط الشوارع للعمل على توضيح المسارب أمام حركة السائقين خلال شهر ، من أجل إبراز معالم الطرق والمسارب .

" تم عزل كافة الإشارات الضوئية لاستقبال فصل الشتاء وتلاشي تعطلها خلال سقوط الأمطار، كما يتم تنظيفها وصيانتها" ، وفق الفاعوري ، الذي أشار إلى أنه يتم العمل على تنظيف مناهل الصرف الصحي بشكل يومي خدمة للمواطنين.