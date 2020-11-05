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الخميس، 05-11-2020 11:24 ص

خطة قادمة لتخفيف الوقوف في العاصمة

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني -كشف مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري، أن عدد المركبات التي تتواجد في العاصمة عمان يوميّا تصل نحو مليون و(420) ألف مركبة .

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وبيّن الفاعوري ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن نسبة الزيادة السنوية في ترخيص المركبات بلغت (8,3%) ، أي ما يعادل 1000 ألف مركبة بالعاصمة، فحسب.

 

ولفت للإعلامي محمّد الوكيل، أن التحسينات ما زالت مستمرة على شوارع عمّان ، حيث التحويلات المرورية نتيجة لمشروع الباص السريع ، ومشاريع تصاريف المياه، ما قد يُشكّل ضغطا مؤقتا على الإشارات الضوئية لعدد من المناطق. 

 

وفي ردّ على سؤال حول سبب انقطاع الإشارة الضوئية على"السادس" صباح اليوم الخميس، ، أجاب الفاعوري ، أن ذلك يعود نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ، حيث تواجدت كوادر من الأمانة لإصلاح التلف الحاصــل .

 

وبيّن، أن هنالك خطّــة قادمة ، تندرج تحت مظلّة "متطلّبات المدن الذكية " ، حيث العمل على دراسة تخفيف الوقوف ، من خلال عدّادات خاصة في الشوارع التي تشهد حركة مرورية كثيفة ، كالمواقع التجاريّــة.

 

وعرّج في حديثه على مواقف اصطفاف المركبات ، حيث نوّه أن هنالك قطع أراض مملوكة لأمانة عمّــان كبرى ، يتم تجهيزها لذلك ، عدا عن قيام مواطنين بترخيص أراضيهم ، لغايات تحويلها إلى مواقف للمركبات "بدل أجـرة ".

 

"هنالك تحكّم إلكتروني بالإشارات الضوئية ، حيث تقرأ تلك الإشارات الحجم المروري على الإشارة ، وعلى ضوء ذلك يتم فتح الإشارة، كما تم العمل بعزل الإشارات الضوئية ، استعدادا للهطولات المطرية، تحسّبا من تلفها "، وفق الفاعوري.

 



 




 

 


 

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