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الأربعاء، 06-01-2021 10:51 ص

على ضوء شكوى وصلت "برنامج الوكيل"

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

سر
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد أبو عليم، أن هنالك أرضا خاصة لـ"سرفيس مرج الحمام" .

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جاء ذلك ، على ضوء شكوى ، وصلت "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، مفادها عدم وجود أرض خاصة للسرفيس ، ما يربك سائقيه .

 

المهندس أبو عليم أرسل ردّه ، الأربعاء ، للبرنامج حيث أوضح وجود أرض ثابتة ومحددة رسميّا ، لغايات عمل السرفيس .

 

 

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