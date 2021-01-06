الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد أبو عليم، أن هنالك أرضا خاصة لـ"سرفيس مرج الحمام" .

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جاء ذلك ، على ضوء شكوى ، وصلت "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، مفادها عدم وجود أرض خاصة للسرفيس ، ما يربك سائقيه .

المهندس أبو عليم أرسل ردّه ، الأربعاء ، للبرنامج حيث أوضح وجود أرض ثابتة ومحددة رسميّا ، لغايات عمل السرفيس .

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