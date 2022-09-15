الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

آليات جديدة وتوسيع نطاق البحث بموقع عمارة اللويبدة

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

بعد حادث اللويبدة .. الأمانة عن اصدار تراخيص البناء : دورنا تنظيمي وليس فني

فرصة لا تعوض .. الذهب يهوي عالمياً ورفع أسعار الفائدة بات مؤكداً

والدة الطفلة الناجية: رضيعتي حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض وقدرة الله عز وجل

للأردنيين.. أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين

انخفاض كبير بأسعار الذهب في المملكة الخميس

الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً - أسماء

طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من الشعير

الخدمات الطبية: عودة استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد الأحد

الخميس، 15-09-2022 08:47 ص

"الأم عبير": أوصيت ابني محمد على اخواته قبل أن يفارقوني

ذ


الوكيل الاخباري - رصد
قالت الأم عبير التي فقدت أبناءها الثلاث في انهيار عمارة اللويبدة إنه قبل مغادرتها المنزل أوصت أبنها الأكبر محمد على أخواته . 

اضافة اعلان


وأضافت الأم عبير اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" : أولادي محبوبون في المنطقة وكل من عرفهم أحبهم كما أحبوا والدهم الذي توفى قبل عام وسبعة شهور". 


وفي التفاصيل نوهت أن قبل وقوع الحادثة ذهبت هي وأبنها محمد لتوصيل طلبة إلى مدارسهم وعند عودتهم إلى المنزل أوصت ابنها على أميرة وملك قائلة له " دير بالك على أخواتك هما معتبرينك أبوهم، طول بالك عليهم يا ماما".


وتابعت " تركت أولادي في المنزل يدرسون وذهبت إلى شراء الحاجات وبعدها وصلتني مكالمة هاتفية تخبرني بأن العمارة انهارت وعندما عدت لم أجد أولادي ومنزلي" .


وتحدثت عبير عن صديقة بناتها نجد التي كانت معهم في نفس المنزل وتوفاها الله معهم بعد أن تربت معهم وعاشت منذ طفولتها برفقة بناتها .


وقالت إن نجد صديقة بناتها طلبت منها ان تبقى معهم في المنزل لأن والدها سيتأخر في عمله وكانت تدرس مع بناتها ويخططون للاحتفال بيوم ميلادها ولكن قدر الله وماشاء فعل.


وكانت الأم عبير "أم محمد" فقدت أبنائها الـ 3 دفعة واحدة في حادثة اللويبدة وكان الابن الأكبر محمد محمود عبد الرحيم المصري يبلغ 17 عاماً ، والثانية أميرة محمود عبد الرحيم المصري وعمرها 12 عاما ويليها الطفلة الأصغر ملك محمود عبد الرحيم المصري تبلغ من العمر 9 أعوام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

والدة الطفلة الناجية: رضيعتي حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض وقدرة الله عز وجل

307077887_390475216594984_9065489898206263740_n

نقيب المهندسين: التحليل الأولي لسبب انهيار اللويبدة هو تدخل بالبناء من الداخل

22

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

920226143319540262728

السير: احتساب نقاط المخالفات دخل حيز التنفيذ وتظليل المركبات يشمل العمومي

رنامج

أولياء أمور يشتكون من تكدس نفايات أمام مدرسة في إربد

براءة الوكيل لوغو

حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة - تقرير إدارة السير

أخبار متعلقة
ممم

والدة الطفلة الناجية: رضيعتي حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض وقدرة الله عز وجل

22

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة