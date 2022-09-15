"الأم عبير": أوصيت ابني محمد على اخواته قبل أن يفارقوني

الوكيل الاخباري - رصد

قالت الأم عبير التي فقدت أبناءها الثلاث في انهيار عمارة اللويبدة إنه قبل مغادرتها المنزل أوصت أبنها الأكبر محمد على أخواته .

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وأضافت الأم عبير اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" : أولادي محبوبون في المنطقة وكل من عرفهم أحبهم كما أحبوا والدهم الذي توفى قبل عام وسبعة شهور".



وفي التفاصيل نوهت أن قبل وقوع الحادثة ذهبت هي وأبنها محمد لتوصيل طلبة إلى مدارسهم وعند عودتهم إلى المنزل أوصت ابنها على أميرة وملك قائلة له " دير بالك على أخواتك هما معتبرينك أبوهم، طول بالك عليهم يا ماما".



وتابعت " تركت أولادي في المنزل يدرسون وذهبت إلى شراء الحاجات وبعدها وصلتني مكالمة هاتفية تخبرني بأن العمارة انهارت وعندما عدت لم أجد أولادي ومنزلي" .



وتحدثت عبير عن صديقة بناتها نجد التي كانت معهم في نفس المنزل وتوفاها الله معهم بعد أن تربت معهم وعاشت منذ طفولتها برفقة بناتها .



وقالت إن نجد صديقة بناتها طلبت منها ان تبقى معهم في المنزل لأن والدها سيتأخر في عمله وكانت تدرس مع بناتها ويخططون للاحتفال بيوم ميلادها ولكن قدر الله وماشاء فعل.



وكانت الأم عبير "أم محمد" فقدت أبنائها الـ 3 دفعة واحدة في حادثة اللويبدة وكان الابن الأكبر محمد محمود عبد الرحيم المصري يبلغ 17 عاماً ، والثانية أميرة محمود عبد الرحيم المصري وعمرها 12 عاما ويليها الطفلة الأصغر ملك محمود عبد الرحيم المصري تبلغ من العمر 9 أعوام.

