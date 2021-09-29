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الأربعاء، 29-09-2021 09:29 ص

الأوقاف لـ برنامج الوكيل : لا يوجد قرار سعودي بشأن السفر برا

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الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حسام الحياري، أنه لا يوجد مستجدات بشأن السفر برا إلى المملكة العربية السعودية .

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وقال الحياري في رد على استفسار مواطن وصل " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حول إمكانية السفر برا إلى السعودية لغاية آداء العمرة " إن السعودية لم تتخذ قرارا في هذا الشأن".

 

وكان مصدر مسؤول في دائرة الجمارك الأردنية ، صرّح في وقت سابق أن وزير الداخلية مازن الفراية أصدر كتابا يقضي من خلاله السماح للمعتمرين الاردنيين بالسفر عبر المراكز الحدودية البرية الاردنية "مركز حدود العمري ؛ مركز حدود المدورة  ( أنقر هنا

 

 

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