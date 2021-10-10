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الأحد، 10-10-2021 08:18 ص

الإعلامي معاذ العمري عبر برنامج الوكيل : صحة والدي تتطور للأصعب

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الإعلامي معاذ العمري أن والده الاعلامي عصام العمري يرقد حاليا في قسم العناية المركزة في مستشفى الملكة علياء و حالته تتطور للأصعب بعد إصابته بفيروس كورونا لتلقي العلاج.

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وأضاف العمري اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن والده كان قد تلقى جرعتي فيروس كورونا منوها إلى أن والده مر عليه 22 يوما وهو داخل المستشفى لغاية الآن.


ودعا العمري المواطنين إلى الحرص وعدم التهاون مع فيروس كورونا والإلتزام بالتباعد والإجراءات الوقائية. 


وكان العمري قد نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورا قال فيه: "بإذن الله يابا ستنتصر بمعركتك مع كورونا.. طول عمرنا بنقوى فيك بعد رب العالمين وطول عمرك بتعطينا المعنوية العالية مهما كانت الظروف والمواقف صعبة علينا وما بتقبل علينا إلا الانتصار..الله يكون معك و يشافيك ويقومك بالسلامة".


 




 

 


 

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