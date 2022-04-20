الارصاد توضح لـ الوكيل حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان الاجواء ستكون باردة في المرتفعات الجبلية بالمملكة الليلة .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ، انه من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة في المملكة اعتبارا من يوم غد الخميس وخلال الاسبوع القادم .



واشار ال خطاب انه من المتوقع ان نشهد يومي السبت والاحد القادمين ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل الى 30 مئوية بالعاصمة عمان ، وفعالية جوية قد تجذب غيوم محملة بالغبار بشكل خفيف يؤدي على تدني بالرؤية الافقية احياناً ، وقد نشهد زخات خفيفة من المطر يوم الاحد .



وحول الاحوال الجوية بالمملكة خلال ايام عيد الفطر قال ال خطاب ان الدائرة تتابع تطورات الطقس ومبدئياً ستكون الحرارة في منتصف العشرينات 25 - 27 مئوية وغير متوقع فعاليات مطرية وغير متوقع ان تشهد المملكة الاجواء الباردة ليلاً .

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