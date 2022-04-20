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الأربعاء، 20-04-2022 11:36 م

الارصاد توضح لـ الوكيل حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان الاجواء ستكون باردة في المرتفعات الجبلية بالمملكة الليلة .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ، انه من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة في المملكة اعتبارا من يوم غد الخميس وخلال الاسبوع القادم .

واشار ال خطاب انه من المتوقع ان نشهد يومي السبت والاحد القادمين ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل الى 30 مئوية بالعاصمة عمان ، وفعالية جوية قد تجذب غيوم محملة بالغبار بشكل خفيف يؤدي على تدني بالرؤية الافقية احياناً ، وقد نشهد زخات خفيفة من المطر يوم الاحد .

وحول الاحوال الجوية بالمملكة خلال ايام عيد الفطر قال ال خطاب ان الدائرة تتابع تطورات الطقس ومبدئياً ستكون الحرارة في منتصف العشرينات 25  - 27 مئوية وغير متوقع فعاليات مطرية وغير متوقع ان تشهد المملكة الاجواء الباردة ليلاً . 

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