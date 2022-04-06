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الأربعاء، 06-04-2022 11:02 م

الارصاد لـ الوكيل : الاردنيون على موعد مع عودة الليالي الباردة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان المملكة شهدت اليوم امتداد لمنخفض جوي ضحل ادى الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الشرقية والوسطى .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ، ان الغبار تلاشى بالوقت الحالي بشكل كبير في جميع مناطق المملكة .

 واشار اننا شهدنا بعد غروب شمس اليوم انخفاض بدرجات الحرارة ، علما ان الحرارة العظمى بالعاصمة عمان سجلت 30 درجة مئوية اليوم الاربعاء .

وتوقع ان تكون درجات الحرارة غدا الخميس اقل من درجات اليوم بحدود 3 درجات مئوية ، وفي الفترات الصباحية والليل سنشعر بالاجواء الباردة نتيجة الرياح الشرقية .

واشار ان منتصف الاسبوع القادم سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة حيث ستصبح دون المعدل .

 وبين ان اكثر يوم سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة سيكون يوم الثلاثاء القادم ، وهناك مؤشرات ان تتأثر المملكة منتصف الاسبوع القادم بكتلة رطبة ، واجواء باردة في الصباح والمساء ، وفرصة لبعض زخات المطر المحلية ليلة الثلاثاء الاربعاء .

وبين ان الموسم المطري في الاردن لم ينتهي حيث ان نهايته بتاريخ 10 /5 ، وقد يكون هناك حالات جوية لمنخفضات خماسينية ، وقد نشهد حالات عدم استقرار جوي ، وقد تنتج عنها حالات مطرية .

وبين انه حاليا لا يوجد مؤشرات سوى لكتلة هوائية الاسبوع القادم وتحول الاجواء الى الغائمة جزئياً ، وحتى الثلث الاول من ايار قد تتأثر المملكة بحالات جوية تؤدي الى زخات من الامطار .

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