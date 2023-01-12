الاشغال: سرقة كوابل الكهرباء سبب لانقطاع الإنارة على شارع الـ100

الوكيل الاخباري- رصد

قال مدير إدارة الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس معن الربضي إن سرقة كوابل الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع الخارجية والدولية قضية تؤرق الوزارة نظراً لتكرارها وضررها على انعدام الانارة على هذه الطرق.

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وأضاف الربضي في حديث عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" أن شارع الـ100 من طريق المطار باتجاه الزرقاء شارع دولي وحيوي تعرض لعملية تخريب للمحولات وسحب كيبل الكهرباء من مجهولين "بقصد السرقة والبيع" أدى الى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لاعمدة الانارة في الشارع.



وأكد أن الوزارة تحاول جاهدة وضع حلول لهذه المشكلة حيث عمدت الى تحويل الكوابل من نحاس إلى ألمنيوم على الطريق الدائري في اربد حيث ان الألمنيوم غير مجدِ بعملية البيع بعد سرقته ولكن تكلفته أعلى عند التنفيذ على نفقة الوزارة .



على صعيد آخر رد الربضي على شكاوى مواطنين من سوء الشارع الملوكي المؤدي للبترا بأنه سيوعز للفرق الميدانية بإجراء الصيانة اللازمة من تعبيد للحفر وتخطيط الشارع إلى حين توفير التمويل المطلوب لاعادة تأهيل الشارع السياحي.



وأضاف أن بعض أجزاء الطريق غير مملوكة للوزارة منوهاً أنه الوزارة تسعى لامتلاك كافة الطريق لاستكمال أعمال الصيانة من خلال الفرق المساحية .

